Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée internationale du lynx au Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Journée internationale du lynx au Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Molard

Adresse : Lab71

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dompierre-les-Ormes

Journée internationale du lynx au Lab71

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :
2026-06-10

L’équipe du Lab71, site scientifique du Département de Saône-et-Loire, et Natura 2000 vous invitent à partir à la découverte du plus grand félin d’Europe, aussi fascinant que discret le lynx boréal. Qui est-il ? Où vit-il ? Pourrait-il s’installer durablement dans le clunisois ? Partez à sa rencontre à travers une après-midi mêlant science, découverte et jeux !   .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée internationale du lynx au Lab71

L’événement Journée internationale du lynx au Lab71 Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par Lab71

À voir aussi à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)