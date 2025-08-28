Journée internationale du lynx au Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes
Journée internationale du lynx au Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes mercredi 10 juin 2026.
Dompierre-les-Ormes
Journée internationale du lynx au Lab71
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
L’équipe du Lab71, site scientifique du Département de Saône-et-Loire, et Natura 2000 vous invitent à partir à la découverte du plus grand félin d’Europe, aussi fascinant que discret le lynx boréal. Qui est-il ? Où vit-il ? Pourrait-il s’installer durablement dans le clunisois ? Partez à sa rencontre à travers une après-midi mêlant science, découverte et jeux ! .
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Journée internationale du lynx au Lab71
L’événement Journée internationale du lynx au Lab71 Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par Lab71
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