Week-end dégustation Dompierre-les-Ormes
Week-end dégustation Dompierre-les-Ormes vendredi 29 mai 2026.
Dompierre-les-Ormes
Week-end dégustation
Rue de la Gendarmerie Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
La Cave Dompierre Boissons organise un week-end dégustation à Dompierre-les-Ormes. .
Rue de la Gendarmerie Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 20 96 domierre.boissons@orange.fr
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English : Week-end dégustation
L’événement Week-end dégustation Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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