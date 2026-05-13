LÉO, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, Lab71, Dompierre-les-Ormes

LÉO, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Samedi 23 mai, 19h00 Lab71 Saône-et-Loire

Réservation conseillée sur le site du Lab71.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Film d’animation de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon. Avec les voix d’André Dussollier, Marion Cotillard, Juliette Armanet et Gauthier Battoue.

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Durée : 1h37 min – À partir de 7 ans – Tarif unique : 3 €

Lab71 2 chemin Le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/ https://www.facebook.com/Lab71Dompierre/ Structure culturelle et pédagogique du Département de Saône-et-Loire, le Lab71 de Dompierre-les-Ormes vous embarque pour vivre une aventure passionnante autour des sciences, de l’innovation et de la culture. Les expositions, animations et ateliers laissent une grande place à la manipulation et à la participation de tous les curieux ! Depuis Mâcon ou Charolles, quitter la RCEA à la sortie Trivy. Parking gratuit à l’entrée du Lab71.

Film d’animation de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon. Avec les voix d’André Dussollier, Marion Cotillard, Juliette Armanet et Gauthier Battoue.

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