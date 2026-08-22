Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Route de Loiré Candé
jeudi 10 septembre 2026 · Route de Loiré · Candé
Informations pratiques
Candé
Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24 2026-12-12
La chocolaterie Guisabel à Candé proposent des ateliers chocolatés pour les adultes en 2026.
Découvrez les secrets des maîtres chocolatiers avec des ateliers pour les adultes
-En mars, atelier découverte autour de la ganache de 19h à 21h (25€/personne)
-En septembre, atelier découverte autour du praliné de 19h à 21h (25€/personne)
-En décembre, atelier création de vos bonbons de chocolats de 14h à 17h (50€/personne)
A partir de 14 ans. Places limitées. .
Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88 cande@guisabel.fr
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English :
Chocolaterie Guisabel in Candé offers chocolate workshops for adults in 2026.
L’événement Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Candé a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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