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AGENDA · Candé

Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Route de Loiré Candé

jeudi 10 septembre 2026 · Route de Loiré · Candé

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de Loiré
Adresse
Chocolaterie Guisabel
Ville
49440 Candé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
25 25 50

Candé

Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel

Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24 2026-12-12

La chocolaterie Guisabel à Candé proposent des ateliers chocolatés pour les adultes en 2026.
Découvrez les secrets des maîtres chocolatiers avec des ateliers pour les adultes
-En mars, atelier découverte autour de la ganache de 19h à 21h (25€/personne)
-En septembre, atelier découverte autour du praliné de 19h à 21h (25€/personne)
-En décembre, atelier création de vos bonbons de chocolats de 14h à 17h (50€/personne)
A partir de 14 ans. Places limitées.   .

Route de Loiré Chocolaterie Guisabel Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88  cande@guisabel.fr

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English :

Chocolaterie Guisabel in Candé offers chocolate workshops for adults in 2026.

L’événement Ateliers chocolatés pour les adultes chez Guisabel Candé a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Anjou bleu

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