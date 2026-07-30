Ateliers collages La Mella’thèque Mellac

Informations pratiques

Mellac

Ateliers collages

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le 3 octobre et le 5 décembre, de 15h30 à 17h30, la MELLA’thèque vous accueille pour renouer avec votre créativité !

A partir de papier et d’illustrations issus de nos documents abimés, et guidés par l’artiste Marilou Perret, venez vous essayer à l’art du collage…

Un atelier dédié aux adultes ! Gratuit, sur inscription. .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers collages Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS