Ateliers collages La Mella’thèque Mellac
samedi 3 octobre 2026 · La Mella'thèque · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Ateliers collages
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le 3 octobre et le 5 décembre, de 15h30 à 17h30, la MELLA’thèque vous accueille pour renouer avec votre créativité !
A partir de papier et d’illustrations issus de nos documents abimés, et guidés par l’artiste Marilou Perret, venez vous essayer à l’art du collage…
Un atelier dédié aux adultes ! Gratuit, sur inscription. .
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Ateliers collages Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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