ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses
jeudi 16 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
ATELIERS CRÉA’MONDE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 395 – 395 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.
Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet.
Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.
Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collective creation? Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.
Throughout the Détours du Monde festival, come discover ancestral techniques and contemporary practices. Everyone is invited to experiment, knot, weave, and assemble. All to send a message to the world! The final artwork will be presented in Chanac on July 17 and 18.
L’événement ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI Gorges du Tarn Causses 12 juillet 2026
- FEU D’ARTIFICE ET BAL Gorges du Tarn Causses 14 juillet 2026
- OPÉRATION ANVIL DRAGOON RÉSISTANCE SUD Gorges du Tarn Causses 14 juillet 2026
- DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE Gorges du Tarn Causses 15 juillet 2026
- EXPOSITION TIS-SAGE Salle Poujols Gorges du Tarn Causses 17 juillet 2026