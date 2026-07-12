Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

ATELIERS CRÉA’MONDE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 395 – 395 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet.

Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Collective creation? Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Throughout the Détours du Monde festival, come discover ancestral techniques and contemporary practices. Everyone is invited to experiment, knot, weave, and assemble. All to send a message to the world! The final artwork will be presented in Chanac on July 17 and 18.

L’événement ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental