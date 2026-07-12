UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gorges du Tarn Causses

ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses

jeudi 16 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses

ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Boissets
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
395 395 Adulte

Gorges du Tarn Causses

ATELIERS CRÉA’MONDE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 395 – 395 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet.
Création collective Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Au fil du festival Détours du Monde, partez à la rencontre des gestes ancestraux et pratiques contemporaines. Chacun est invité à expérimenter, nouer, tisser, assembler. Le tout pour un écho au monde ! Œuvre finale présentée à Chanac les 17 et 18 juillet.   .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collective creation? Béatrice Begon / Gabrielle Pocris.

Throughout the Détours du Monde festival, come discover ancestral techniques and contemporary practices. Everyone is invited to experiment, knot, weave, and assemble. All to send a message to the world! The final artwork will be presented in Chanac on July 17 and 18.

L’événement ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental

À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)