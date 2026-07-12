EXPOSITION TIS-SAGE Salle Poujols Gorges du Tarn Causses
vendredi 17 juillet 2026 · Salle Poujols · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
EXPOSITION TIS-SAGE
Salle Poujols Place du Plô Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Exposition d’oeuvres de Mandalas de Karine Rebendenne.
Amoureuse du village de Sainte-Énimie, Karine Rebendenne expose ses œuvres pendant une semaine.
Colorées et lumineuses, ses peintures de mandalas invitent à un véritable voyage d’harmonisation des lieux et des personnes, grâce à l’utilisation de la géométrie sacrée.
Lundi 20 juillet, venez découvrir l’univers du mandala à travers deux ateliers :
De 10 h 30 à 12 h atelier découverte pour les adultes.
De 15 h à 16 h 30 atelier découverte pour les enfants, à partir de 6 ans.
Une belle occasion de s’initier à cet art créatif et apaisant, dans une ambiance conviviale. .
Salle Poujols Place du Plô Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 83 75 34 83 karine.rebendenne@orange.fr
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English :
Exhibition of mandala artworks by Karine Rebendenne.
L’événement EXPOSITION TIS-SAGE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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