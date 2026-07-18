Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs Charlotte aux Fleurs Montendre
lundi 7 septembre 2026 · Charlotte aux Fleurs · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs
Charlotte aux Fleurs 8 Bis Grand Rue Montendre Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Pour toute réservation, appelez au 09 83 27 33 38.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-11-16 2026-11-23 2026-11-30 2026-12-07 2026-12-14
Nos ateliers vous offrent une expérience conviviale et pédagogique. Débutants ou passionnés, découvrez nos sessions sur mesure pour exprimer votre créativité et repartez avec une réalisation qui vous ressemble.
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Charlotte aux Fleurs 8 Bis Grand Rue Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 27 33 38 charlotteschmalz@yahoo.com
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English :
Our workshops offer you a fun and educational experience. Whether you’re a beginner or an enthusiast, discover our customized sessions to express your creativity and leave with a creation that reflects your personality.
L’événement Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs Montendre a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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