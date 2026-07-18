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Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs Charlotte aux Fleurs Montendre

lundi 7 septembre 2026 · Charlotte aux Fleurs · Montendre

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Charlotte aux Fleurs
Adresse
8 Bis Grand Rue
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 35 Pour toute réservation, appelez au 09 83 27 33 38.

Montendre

Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs

Charlotte aux Fleurs 8 Bis Grand Rue Montendre Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Pour toute réservation, appelez au 09 83 27 33 38.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-11-16 2026-11-23 2026-11-30 2026-12-07 2026-12-14

Nos ateliers vous offrent une expérience conviviale et pédagogique. Débutants ou passionnés, découvrez nos sessions sur mesure pour exprimer votre créativité et repartez avec une réalisation qui vous ressemble.
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Charlotte aux Fleurs 8 Bis Grand Rue Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 27 33 38  charlotteschmalz@yahoo.com

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English :

Our workshops offer you a fun and educational experience. Whether you’re a beginner or an enthusiast, discover our customized sessions to express your creativity and leave with a creation that reflects your personality.

L’événement Ateliers Créatifs Charlotte aux Fleurs Montendre a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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