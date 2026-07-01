Ciné P’tit déj Cinéma Andronis de Montendre Montendre
dimanche 26 juillet 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Ciné P’tit déj
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Ciné P’tit Déj’ vous offre un film d’animation intitulé Les Beaux Jours avec du jus de fruits et des minis viennoiseries offert avant la séance.
4€ la séance.
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
Cin%E9 P’tit D%E9j’ is presenting an animated film titled Les Beaux Jours, with free fruit juice and mini pastries served before the show.
4? per show.
L’événement Ciné P’tit déj Montendre a été mis à jour le 2026-07-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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