Ciné P’tit déj Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Ciné P’tit déj

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ciné P’tit Déj’ vous offre un film d’animation intitulé Les Beaux Jours avec du jus de fruits et des minis viennoiseries offert avant la séance.

4€ la séance.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Cin%E9 P’tit D%E9j’ is presenting an animated film titled Les Beaux Jours, with free fruit juice and mini pastries served before the show.

4? per show.

L’événement Ciné P’tit déj Montendre a été mis à jour le 2026-07-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge