Le songe d’une nuit d’été Micro-Folie Montendre

Informations pratiques

Montendre

Le songe d’une nuit d’été

Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Ballet de Balanchine, capté à l’Opéra de Paris d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Le spectacle commence à 19h30 et est précédé d’une courte présentation de l’œuvre.

Gratuit. À partir de 12 ans.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

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Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

A Balanchine ballet, filmed at the Paris Opera based on the play by William Shakespeare.

The performance begins at 7:30 p.m. and is preceded by a brief introduction to the work.

Free admission. Ages 12 and up.

Limited seating. Reservations required.

L’événement Le songe d’une nuit d’été Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge