Le songe d’une nuit d’été Micro-Folie Montendre
vendredi 7 août 2026 · Micro-Folie · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Le songe d’une nuit d’été
Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Ballet de Balanchine, capté à l’Opéra de Paris d’après l’œuvre de William Shakespeare.
Le spectacle commence à 19h30 et est précédé d’une courte présentation de l’œuvre.
Gratuit. À partir de 12 ans.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
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Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
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English :
A Balanchine ballet, filmed at the Paris Opera based on the play by William Shakespeare.
The performance begins at 7:30 p.m. and is preceded by a brief introduction to the work.
Free admission. Ages 12 and up.
Limited seating. Reservations required.
L’événement Le songe d’une nuit d’été Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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