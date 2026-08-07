Première soirée d’entraînement ! Rue Jacques Beaumont Montendre

Informations pratiques

Montendre

Première soirée d’entraînement !

Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez participer à la première soirée d’entraînement du Montendart’s Club, le club de fléchette traditionnelle. Tous niveaux bienvenus pour lancer, progresser et s’amuser !

.

Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 13 97 28 montendredartclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for the first training night at Montendart’s Club, the traditional darts club. All skill levels are welcome to throw darts, improve your game, and have fun!

L’événement Première soirée d’entraînement ! Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge