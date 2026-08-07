Première soirée d’entraînement ! Rue Jacques Beaumont Montendre
mardi 11 août 2026 · Rue Jacques Beaumont · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Première soirée d’entraînement !
Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez participer à la première soirée d’entraînement du Montendart’s Club, le club de fléchette traditionnelle. Tous niveaux bienvenus pour lancer, progresser et s’amuser !
.
Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 13 97 28 montendredartclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for the first training night at Montendart’s Club, the traditional darts club. All skill levels are welcome to throw darts, improve your game, and have fun!
L’événement Première soirée d’entraînement ! Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- Le songe d’une nuit d’été Micro-Folie Montendre 7 août 2026
- Concert Live au Charlie’s café Charlie’s café Montendre 8 août 2026
- Bal des Pompiers de Montendre Parking de la Caserne des Pompiers Montendre 22 août 2026
- Concours de pêche open lac de montendre Montendre 23 août 2026
- Ciné P’tit déj Cinéma Andronis de Montendre Montendre 23 août 2026