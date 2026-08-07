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AGENDA · Montendre

Première soirée d’entraînement ! Rue Jacques Beaumont Montendre

mardi 11 août 2026 · Rue Jacques Beaumont · Montendre

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Jacques Beaumont
Adresse
Centre culturel François Mitterrand
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Première soirée d’entraînement !

Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Venez participer à la première soirée d’entraînement du Montendart’s Club, le club de fléchette traditionnelle. Tous niveaux bienvenus pour lancer, progresser et s’amuser !
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Rue Jacques Beaumont Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 13 97 28  montendredartclub@gmail.com

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English :

Come join us for the first training night at Montendart’s Club, the traditional darts club. All skill levels are welcome to throw darts, improve your game, and have fun!

L’événement Première soirée d’entraînement ! Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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