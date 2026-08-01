Soirée paella au Charlie’s Café + Collectif Dézingué Charlie’s Café Montendre

Informations pratiques

Montendre

Soirée paella au Charlie’s Café + Collectif Dézingué

Charlie’s Café Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée paella valencienne aux fruits de mer frais, accompagnée de sangria maison et d’une ambiance 100% Charlie’s.

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Charlie’s Café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening of Valencian paella with fresh seafood, paired with house-made sangria and a 100% Charlie’s atmosphere.

L’événement Soirée paella au Charlie’s Café + Collectif Dézingué Montendre a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge