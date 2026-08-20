UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Crèche

Ateliers créatifs de Noël Médiathèque La Ronde des mots La Crèche

mercredi 16 décembre 2026 · La Crèche

Ateliers créatifs de Noël Médiathèque La Ronde des mots La Crèche

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Ateliers créatifs de Noël Médiathèque La Ronde des mots

1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:30:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Dès 8 ans
Sur inscription   .

1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09  mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs de Noël Médiathèque La Ronde des mots

L’événement Ateliers créatifs de Noël Médiathèque La Ronde des mots La Crèche a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)