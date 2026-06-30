UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lapalisse

ateliers créatifs Lapalisse

samedi 11 juillet 2026 · Lapalisse

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
10 rue Winston Churchill
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Tarif
25 25 25

Lapalisse

ateliers créatifs

10 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-08 2026-08-15

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10 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 35 59 68 

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English :

L’événement ateliers créatifs Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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