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Ateliers création de marionnettes, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny

Ateliers création de marionnettes, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny

Ateliers création de marionnettes, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny samedi 22 août 2026.

Lieu : Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre

Adresse : 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise

Ville : 95610 Éragny

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 22 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Ateliers création de marionnettes 22 et 28 août Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

À l’occasion de la 10e édition des Jardins ouverts, retrouvez les ateliers création de marionnettes, à la maison Bernardin de Saint-Pierre.
Un stage exceptionnel avec la marionnettiste Bérengère Gilberton, pour les petits et pour les grands !

Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@eragny.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134482555 »}] Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR
À l’occasion de la 10e édition des Jardins ouverts, retrouvez les ateliers création de marionnettes à la maison Bernardin de Saint-Pierre. marionnette atelier

@ Ville d’Eragny-sur-Oise

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