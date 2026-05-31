Goûter Lecture, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny

Goûter Lecture Vendredi 21 août, 16h00 Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T16:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 des Jardins Ouverts, la bibliothèque municipale s’installe momentanément dans le jardin de la Maison Bernardin de Saint-Pierre. Ces rendez-vous associent la découverte d’ouvrages jeunesse et de lectures à voix haute à un moment de convivialité en plein air. Autour d’une collation partagée, les bibliothécaires accompagnent les enfants et leurs familles pour un temps d’échange dédié au plaisir de lire en pleine nature.

Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR

Goûter Lecture dans le jardin de la Maison Bernardin de Saint-Pierre Lecture petit-déjeuner lecture

@ Ville d’Eragny-sur-Oise