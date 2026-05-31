Atelier découverte de création numérique avec le Fablab, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny

Atelier découverte de création numérique avec le Fablab 20 – 30 août Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T15:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T13:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement « Jardins Ouverts », le Fabmanager d’Éragny-sur-Oise vous invite à une escale créative où nature et technologie se rencontrent.

Venez découvrir les savoir-faire du Fablab à travers des ateliers d’initiation ouverts à tous. Les participants pourront s’initier à différentes techniques de personnalisation et de création, telles que la broderie numérique, le cyanotype ou encore la découpe vinyle. Cet atelier ouvert à tous permettra de réaliser des objets uniques en lien avec le thème de la nature, tout en découvrant les possibilités offertes par les machines du Fablab.

Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@eragny.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0124483555 »}] Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR

Initiez-vous aux outils du Fablab d’Éragny ! Broderie numérique, cyanotype et découpe vinyle : venez créer vos propres objets lors d’un atelier ouvert à tous au cœur du jardin. fablab numérique

@ Ville d’Eragny-sur-Oise