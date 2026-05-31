Exposition Lucie Linder, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny
Exposition Lucie Linder, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny mercredi 19 août 2026.
Exposition Lucie Linder 19 – 29 août Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T13:30:00+02:00 – 2026-08-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Dans le cadre de l’édition 2026 du festival Jardins Ouverts, la Ville d’Éragny-sur-Oise invite l’artiste Lucie Linder à investir la Maison Bernardin de Saint-Pierre. À travers cette exposition, l’artiste dévoile ses créations en cyanotype, un procédé photographique centré sur les thématiques de la nature et du vivant.
Artiste française, Lucie Linder travaille désormais au sein de son atelier à la Villa Mais d’Ici, à Aubervilliers. Ses photographies, gravures et installations interrogent les limites entre réalité et imaginaire. Ses projets récents s’orientent vers la pratique du cyanotype ainsi que vers la mise en scène de ses sculptures. Elle développe une « œuvre existentielle » entre présence et absence, recouvrement et dévoilement, jouant sur les frontières entre corps sauvage et retour à la nature.
Sa pratique s’étend par le biais de collaborations avec des danseurs, des écrivains, des musiciens et des artistes. Ses dernières expositions ont notamment eu lieu a la Galerie La secu de Lille, à la galerie openbach a Vincennes et musée d’art Verrier le museverre a Sars Porterie.
Site internet : http://lucielinder.com/
Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr [{« link »: « http://lucielinder.com/ »}] Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR
Exposition de Lucie Linder à la Maison Bernardin de Saint-Pierre à Eragny-sur-Oise Exposition Cyanotype
Lucie Linder
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