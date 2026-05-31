Goûter jeux de société, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny
Goûter jeux de société, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny vendredi 28 août 2026.
Goûter jeux de société Vendredi 28 août, 15h00 Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
À l’occasion de cette nouvelle édition des Jardins ouverts, profitez des goûters jeux de société, à la Maison Bernardin de Saint-Pierre.
Une parenthèse ludique avec l’équipe de la ludothèque municipale La Boîte à jeux, pour s’amuser au cœur du jardin…
Autour d’une collation gourmande, venez partager une partie en plein air. C’est l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux jeux de stratégie ou de plateau, et profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis !
Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR
Profitez d’un goûter ludique avec la ludothèque La Boîte à jeux à la Maison Bernardin de Saint-Pierre ! Découvrez une sélection de jeux en plein air autour d’une collation gourmande. jeux de société ludothèque
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