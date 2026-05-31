Visite du rucher d’Éragny-sur-Oise et dégustation de miel, Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre, Éragny

Visite du rucher d’Éragny-sur-Oise et dégustation de miel Samedi 29 août, 15h00 Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Trois temps forts ponctueront cette après-midi :

La visite du rucher et démonstration : Ouverture exceptionnelle de la ruche pour observer le travail des abeilles en direct (sous la conduite sécurisée de l’apiculteur).

Un atelier pédagogique : Initiation à l’apiculture, explication du fonctionnement d’une colonie et sensibilisation au rôle crucial de l’abeille dans l’écosystème urbain.

Un moment gourmand : Séance de dégustation des différentes récoltes et vente directe du « Miel d’Éragny », permettant aux habitants de repartir avec un produit issu exclusivement de leur territoire.

Maison et Jardin de Bernardin de Saint-Pierre 31 rue Bernardin de Saint Pierre 95610 Eragny-sur-Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 35 55 http://www.eragny.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@eragny.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134483555 »}] Maison et jardin de Bernardin de Saint Pierre Accès PMR

Cet événement proposé par Mathis Contassot, un jeune apiculteur passionné et fin connaisseur des écosystèmes locaux, nous invite à la découverte des abeilles et de leur environnement. rucher miel

@ Mathis Contassot – Les abeilles d’Eragny