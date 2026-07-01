Ateliers d’arts plastiques (ado/adultes) Issoudun
mardi 21 juillet 2026 · Issoudun
Informations pratiques
Issoudun
Ateliers d’arts plastiques (ado/adultes)
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14
Pour une exploration des mouvements et de la couleur en lien avec les peintures d’Édouard Pignon.
1.5 .
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Art workshops are organized around the collections or temporary exhibitions.
L’événement Ateliers d’arts plastiques (ado/adultes) Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY
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