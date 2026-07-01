Informations pratiques

Issoudun

Ateliers d’arts plastiques (ado/adultes)

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

1.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14

Pour une exploration des mouvements et de la couleur en lien avec les peintures d’Édouard Pignon.

1.5 .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art workshops are organized around the collections or temporary exhibitions.

L’événement Ateliers d’arts plastiques (ado/adultes) Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY