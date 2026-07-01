Une Touche d’Optimisme à Issoudun(36) pour «Les Mardis de l’Eté», Kiosque à musique, Issoudun

Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme à Issoudun(36) pour «Les Mardis de l’Eté» Mardi 21 juillet, 21h00 Kiosque à musique Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T22:30:00+02:00

« Libre et Vivant »

Le groupe montpelliérain Une Touche d’Optimisme vient de fêter ses 20 ans. Il repart sur les routes en 2026 avec un nouveau spectacle inédit intitulé « Libre et Vivant » et sort son nouvel album « La vie d’artiste » .

Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une soeur et des amis d’enfance unis dans la passion de la chanson.

C’est aussi 7 albums, plus de 1000 concerts à travers toute la France et l’Europe et une notoriété chaque jour grandissante

Des scènes partagées avec, autre autres : Tryo, Les Négresses Vertes, Groundation, Youssou’N Dour, Les Wampas, Sinsemilia, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback…

Le groupe se prépare pour une tournée dans la joie, l’émotion et le partage, car chez Une Touche d’Optimisme, c’est la scène et la relation au public qui est au cœur du spectacle.

Alors venez vibrer avec le groupe pour vous sentir « Libres et vivants » !

Kiosque à musique Parc Mendès-France 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

La 22ème édition du festival phare d’Issoudun débarque pour faire vibrer vos soirées estivales ! « Une Touche d’Optimisme » le 21 Juillet en concert GRATUIT ! 21H Concert Soirée