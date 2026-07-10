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Ateliers de co-conception de l’œuvre street art de la Mano avec l’artiste Maison de quartier La Mano Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes

Ateliers de co-conception de l’œuvre street art de la Mano avec l’artiste Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Maison de quartier La Mano
Adresse
3 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Sur inscription à l'accueil de la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription à l’accueil de la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80 Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant 

Avec l’artiste sélectionnée: Physalis venez co -concevoir l’oeuvre street art de la maison de quartier la Mano de 17h à 19h lundi 13 et /ou jeudi 16 juillet à la Maison de quartier La Mano au 3, rue Eugène Thomas.

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 0240416180


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