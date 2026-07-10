Ateliers de co-conception de l’œuvre street art de la Mano avec l’artiste Maison de quartier La Mano Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Sur inscription à l’accueil de la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80 Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant
Avec l’artiste sélectionnée: Physalis venez co -concevoir l’oeuvre street art de la maison de quartier la Mano de 17h à 19h lundi 13 et /ou jeudi 16 juillet à la Maison de quartier La Mano au 3, rue Eugène Thomas.
Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr 0240416180
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