Ateliers de conversation en français, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Ateliers de conversation en français Samedi 9 mai, 10h30 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ateliers-de-conversation-en-francais »}]

Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !

© Rouen Bibliothèques