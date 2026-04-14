Métiers de l’opéra, Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen, Rouen

Métiers de l’opéra Samedi 9 mai, 10h30 Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen Seine-Maritime

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

À l’occasion de l’événement national Tous à l’Opéra !, l’Opéra ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis !

Participez à deux ateliers ouverts à tous, animés par des professionnels du spectacle vivant :

Atelier Costumes (45 min)

De la prise de mesures à la création d’une maquette, découvrez les métiers du costume et les savoir-faire de notre atelier.

10h30, 14h, 15h45

Les « Objets Mystères » de l’Orchestre (45 min)

Rencontrez la régie d’orchestre et explorez instruments rares et objets insolites ! Saurez-vous deviner leur nom et leur fonction ?

10h30, 14h, 15h45

L’Envers du Décor – Autour de Agrippina (1h)

Plongez dans les coulisses du spectacle ! Avec notre directeur technique, découvrez le début du montage du décor et les défis scénographiques qui donnent vie à cette œuvre emblématique.

15h, 16h30

Venez vivre une journée riche en découvertes et en rencontres artistiques !

Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen Place des Arts Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/ »}]

Rencontres, ateliers, coulisses

Rémi Robert