Métiers de l’opéra, Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen, Rouen
Métiers de l’opéra, Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen, Rouen samedi 9 mai 2026.
Métiers de l’opéra Samedi 9 mai, 10h30 Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen Seine-Maritime
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
À l’occasion de l’événement national Tous à l’Opéra !, l’Opéra ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis !
Participez à deux ateliers ouverts à tous, animés par des professionnels du spectacle vivant :
Atelier Costumes (45 min)
De la prise de mesures à la création d’une maquette, découvrez les métiers du costume et les savoir-faire de notre atelier.
10h30, 14h, 15h45
Les « Objets Mystères » de l’Orchestre (45 min)
Rencontrez la régie d’orchestre et explorez instruments rares et objets insolites ! Saurez-vous deviner leur nom et leur fonction ?
10h30, 14h, 15h45
L’Envers du Décor – Autour de Agrippina (1h)
Plongez dans les coulisses du spectacle ! Avec notre directeur technique, découvrez le début du montage du décor et les défis scénographiques qui donnent vie à cette œuvre emblématique.
15h, 16h30
Venez vivre une journée riche en découvertes et en rencontres artistiques !
Théâtre des Arts – Place des Arts – Rouen Place des Arts Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/ »}]
Rencontres, ateliers, coulisses
Rémi Robert
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- L’Espace, l’ultime frontière !, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
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