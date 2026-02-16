Malaunay, Mémoire de guerres au cimetière rue du Mesnil Grémichon Rouen
rue du Mesnil Grémichon Cimetière municipal, rue du souvenir Français Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09 2026-05-10
Les Crieurs d’Histoire vous propose une déambulation de 2 heures dans les allées végétalisées de ce lieu chargé de mémoire. De quoi, retracer l’histoire des femmes et des hommes acteurs des différents conflits ; qu’ils soient victimes civiles ou militaires, résistants, déportés, secouristes, etc …
Samedi 9 mai, 10h00
Dimanche 10 mai, 10h00
Rendez-vous Cimetière municipal, rue du souvenir Français, Malaunay .
rue du Mesnil Grémichon Cimetière municipal, rue du souvenir Français Rouen 76770 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
