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Ateliers de conversation : parler en français Médiathèque Violette Leduc Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris

Ateliers de conversation : parler en français Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Violette Leduc
Adresse
18 Rue Faidherbe
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Pour débuter ou s’entraîner.

Les bibliothécaires vous proposent, un vendredi sur deux, de participer à des ateliers de conversation en français. Gratuitement et sans inscription.

Prochains ateliersde 13h à 14h :

vendredi 11 et 25 septembre

vendredi 9 et 23 octobre

Vous apprenez le français et vous avez besoin de vous entrainer ?
Rejoignez-nous pour discuter tout simplement dans une ambiance agréable.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 23 octobre 2026
de 13h00 à 14h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T16:00:00+02:00
fin : 2026-10-23T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T13:00:00+02:00_2026-09-11T14:00:00+02:00;2026-09-25T13:00:00+02:00_2026-09-25T14:00:00+02:00;2026-10-09T13:00:00+02:00_2026-10-09T14:00:00+02:00;2026-10-23T13:00:00+02:00_2026-10-23T14:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 Rue Faidherbe  75011 au 1er étage de la bibliothèqueParis
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/


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