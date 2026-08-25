Ateliers de conversation : parler en français Médiathèque Violette Leduc Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Pour débuter ou s’entraîner.
Les bibliothécaires vous proposent, un vendredi sur deux, de participer à des ateliers de conversation en français. Gratuitement et sans inscription.
Prochains ateliersde 13h à 14h :
vendredi 11 et 25 septembre
vendredi 9 et 23 octobre
Vous apprenez le français et vous avez besoin de vous entrainer ?
Rejoignez-nous pour discuter tout simplement dans une ambiance agréable.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 13h00 à 14h00
Le vendredi 23 octobre 2026
de 13h00 à 14h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T16:00:00+02:00
fin : 2026-10-23T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T13:00:00+02:00_2026-09-11T14:00:00+02:00;2026-09-25T13:00:00+02:00_2026-09-25T14:00:00+02:00;2026-10-09T13:00:00+02:00_2026-10-09T14:00:00+02:00;2026-10-23T13:00:00+02:00_2026-10-23T14:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 Rue Faidherbe 75011 au 1er étage de la bibliothèqueParis
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
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