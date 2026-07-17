Ateliers de démonstration des métiers et savoirs-faire de l’atelier de dentelles du mobilier National du Puy-en-Velay, Hôtel de Chazerat, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Ateliers de démonstration des métiers et savoirs-faire de l’atelier de dentelles du mobilier National du Puy-en-Velay 19 et 20 septembre Hôtel de Chazerat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre

Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.

Visite libre

©Ministère de la Culture