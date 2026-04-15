Ateliers de dessins d’architecture, Salle Gilbert Gaillard, Clermont-Ferrand

Ateliers de dessins d’architecture Mercredi 15 avril, 14h30 Salle Gilbert Gaillard Puy-de-Dôme

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Dessiner et regarder la ville est un atelier de dessins d’architecture proposé par Nicolas Hirtz, architecte

Présenter le dessin d’observation urbain. Le choix du sujet, la composition de l’image, la différence avec ce que l’on voit et ce que l’on pense, la limite entre lâcher-prise et rigueur dans le dessin.

Le comprendre comme un outil d’analyse, d’observation et d’amusement dans la ville. Pour cela il s’agit d’utiliser des exemples de croquis fait sur le vif, les comparer à la photo, mais aussi directement au modèle. Pourquoi pas tenter soi-même le dessin.

DEROULÉ (prévoir entre 1h30 et 2 heures)

– PHASE 1 : Présentation du travail de l’artiste, dessin d’imaginaire d’une part, dessin d’observation de l’autre.

– PHASE 2 : En s’appuyant sur des croquis fait au préalable, montrer le niveau de détail nécessaire (ou pas), la proximité/différence avec le réel, comprendre comment cet outil donne une toute nouvelle vision de la ville, des lieux que l’on arpente quotidiennement.

Comparer les compositions et proportions à la photographie

– PHASE 3 : Si possible, sortir de la salle, dans la rue Saint-Pierre (sinon par les fenêtres de la salle), tenter de composer une image cadrée sur le Majestic. J’aurai au préalable amorcé un croquis qui pourrais être à compléter.

Pour les plus confiants, partir d’une feuille blanche.

OBJECTIF

Partager le plaisir de composer une image avec le quotidien, dédramatiser le rapport au dessin

Le MATÉRIEL est fourni.

Salle Gilbert Gaillard 2 rue Saint Pierre 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 40 87 20 »}, {« type »: « email », « value »: « salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr »}]

Autour de l’exposition, Georges-HenrinPingusson (1894-1978) Une voix singulière du mouvement moderne dessin architecture

@nicolashirtz