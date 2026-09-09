Ateliers de généalogie Partez à la recherche de vos ancêtres « Vini sasé chimen to gangan », Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Ateliers de généalogie

Partez à la recherche de vos ancêtres

« Vini sasé chimen to gangan » Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Ateliers de généalogie

Partez à la recherche de vos ancêtres

« Vini sasé chimen to gangan »

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Ateliers de généalogie

©Sylvie Léon