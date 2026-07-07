Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther Le Veillon Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther

Le Veillon Bois des Bouries Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

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Le Veillon Bois des Bouries Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 89 98 75 82 nathaliekreuther@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral