Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther Le Veillon Talmont-Saint-Hilaire
mardi 7 juillet 2026 · Le Veillon · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther
Le Veillon Bois des Bouries Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
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Le Veillon Bois des Bouries Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 89 98 75 82 nathaliekreuther@gmail.com
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English :
L’événement Ateliers de l’Équilibre Qi Gong Nathalie Kreuther Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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