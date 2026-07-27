Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo Granville
lundi 27 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo
10 Rue de l’Auditoire Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Découvrir le modelage de l’argile polymère et confectionner des petits bijoux fantaisies. Des créations uniques et personnalisées et repartir avec ses propres créations.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Atelier en solo ou en groupe de 3 ou 4 personnes.
Matériels fournis.
Horaires 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 .
10 Rue de l’Auditoire Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 19 49 atelierdefeli.cie@gmail.com
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English : Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo
L’événement Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo Granville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
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