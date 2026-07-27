Informations pratiques

Granville

Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo

10 Rue de l’Auditoire Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Découvrir le modelage de l’argile polymère et confectionner des petits bijoux fantaisies. Des créations uniques et personnalisées et repartir avec ses propres créations.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Atelier en solo ou en groupe de 3 ou 4 personnes.

Matériels fournis.

Horaires 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 .

10 Rue de l’Auditoire Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 19 49 atelierdefeli.cie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo

L’événement Ateliers de loisirs creatifs création de bijoux en pâte fimo Granville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer