Dans le cadre de cette exposition, le musée propose un cycle d’ateliers de peinture accessible à tous les niveaux, à partir de 15 ans . Encadrés par une plasticienne, ces ateliers invitent à explorer la représentation de la mer et des marins à travers la pratique artistique et les œuvres des collections du musée.

Chaque séance débute par un temps d’observation et de croquis directement dans les collections du musée, avant une mise en pratique en atelier autour de différentes techniques de peinture.

La réservation comprend également l’accès en visite libre à l’exposition temporaire « La Marine et les peintres » ainsi qu’aux collections permanentes du musée ️. De quoi prolonger l’expérience avant ou après l’atelier et découvrir librement les œuvres présentées !

Trois thématiques autour de la peinture maritime

Les ateliers sont organisés autour de trois thématiques complémentaires en lien avec les œuvres de l’exposition :

• Le paysage — 30 mai 2026 à 10h

• Silhouettes et portrait — 6 juin 2026 à 10h

• Le mouvement — 13 juin 2026 à 10h ️

Durée : 2h par séance

Le matériel est fourni par le musée. Les ateliers peuvent être réservés à la séance, selon la thématique choisie. Un tarif cycle est également proposé pour les participants souhaitant suivre l’ensemble des trois séances.

Que vous soyez artiste en herbe ou confirmé, ces ateliers sont une occasion unique d’explorer votre créativité dans un cadre exceptionnel au cœur du musée ! ✨

Du 13 mai au 2 août 2026, le Musée national de la Marine présente l’exposition « La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir ». À l’occasion des 400 ans de la Marine, l’exposition revient sur la manière dont les artistes ont représenté la mer, les ports, les navires et les marins du XVIIe au XXe siècle.

Le samedi 13 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 30 mai 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Tarif plein : 40€



Tarif réduit : 36€



Tarif bénéficiaires de la gratuité : 20€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-expositions/la-marine-et-les-peintres-quatre-siecles-dart-et-de-pouvoir.html



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