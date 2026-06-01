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Ateliers de scrapbooking avec Maxi Craftie Monique & Myrtille Paris

Ateliers de scrapbooking avec Maxi Craftie Monique & Myrtille Paris

Ateliers de scrapbooking avec Maxi Craftie Monique & Myrtille Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Monique & Myrtille

Adresse : 83, rue Orfila

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Rendez-vous chez Monique & Myrtille les samedi 20 et dimanche 21 juin pour crafter dans la bonne humeur sur le thème de l’été !

Au programme : des feuilles de toutes les couleurs, des magazines vintage, un bar à phrases, une montagne de washi tape, une montagne encore plus grande d’autocollants, une curation de découpages, une boîte de lettres mais aussi boutons, perles, pistolet à colle et autres réjouissances.

En somme : venez avec votre carnet, on s’occupe du reste

  • Quand ? Samedi 20 juin 14-17h et Dimanche 21 juin 11-14h
  • Où ? Monique & Myrtille : 83, rue Orfila (Métro Pelleport ou Gambetta)
  • Combien ? 30€

Devinez qui est de retour pour un scrapbooking estival dans le café le plus mignon du 20e ? C’est Maxi Craftie !
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :

Monique & Myrtille 83, rue Orfila  75020 Paris
https://www.instagram.com/maxicraftie/


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