Ateliers de scrapbooking avec Maxi Craftie Monique & Myrtille Paris

Rendez-vous chez Monique & Myrtille les samedi 20 et dimanche 21 juin pour crafter dans la bonne humeur sur le thème de l’été !

Au programme : des feuilles de toutes les couleurs, des magazines vintage, un bar à phrases, une montagne de washi tape, une montagne encore plus grande d’autocollants, une curation de découpages, une boîte de lettres mais aussi boutons, perles, pistolet à colle et autres réjouissances.

En somme : venez avec votre carnet, on s’occupe du reste

Quand ? Samedi 20 juin 14-17h et Dimanche 21 juin 11-14h

Samedi 20 juin 14-17h et Dimanche 21 juin 11-14h Où ? Monique & Myrtille : 83, rue Orfila (Métro Pelleport ou Gambetta)

Monique & Myrtille : 83, rue Orfila (Métro Pelleport ou Gambetta) Combien ? 30€

Devinez qui est de retour pour un scrapbooking estival dans le café le plus mignon du 20e ? C’est Maxi Craftie !

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Monique & Myrtille 83, rue Orfila 75020 Paris

https://www.instagram.com/maxicraftie/



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