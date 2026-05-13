Ateliers d’écriture autour de l’exposition « Des patates », Château d’Aubenas, Aubenas

Ateliers d’écriture autour de l’exposition « Des patates » Samedi 23 mai, 10h00 Château d’Aubenas Ardèche

Tarif plein 15€ / Tarif réduit : 12€ / Atelier pour 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2026, Le Château d’Aubenas propose des ateliers d’écriture en Ardèche autour de l’exposition Des patates, le samedi 23 mai.

Animés par Laetitia Sadak et Djoo Cuer, ces ateliers invitent les participants à explorer l’écriture contemporaine à partir d’un thème original, accessible à toutes et tous. Entre imagination, observation et jeu avec les mots, chacun pourra développer sa créativité dans un cadre inspirant, au cœur des espaces du château.

Ce programme se déploie en deux cycles d’ateliers, chacun composé de deux ateliers, permettant une immersion progressive dans l’écriture et un accompagnement en petit groupe.

Chaque cycle s’inspire du triptyque Patatutopia présenté par Agnès Varda à la Biennale de Venise. Dans cette installation, des images filmées de pommes de terre dialoguent avec un tas réel de tubercules qui, lentement, se transforment, germent et se désagrègent, révélant ainsi le mouvement même du temps.

Poser le regard sur une pomme de terre germée.

La regarder vraiment.

S’en attendrir, peut-être.

S’y reconnaître.

Il s’agira d’explorer la relation entre l’humain et ce tubercule obstiné : écrire depuis sa peau, ses germes, sa lente décomposition — ce qu’elle dit aussi de nos propres transformations.

Informations pratiques :

Durée : 2h30

Jauge : 8 personnes par atelier

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€

Château d’Aubenas Place de l’Hotel de Ville, 07200 Aubenas, France Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0428708615 https://www.lechateauaubenas.com https://www.instagram.com/lechateauaubenas/ [{« type »: « link », « value »: « https://lechateauaubenas.qweekle.com/shop/lechateauaubenas/multi/evenements-et-visites-insolites?lang=fr »}] Après sept années de rénovation, Le Château accueille depuis juillet 2024, les visiteurs en tant que Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine. Ce prestigieux site du sud de la France vous invite à explorer ses espaces entièrement restaurés, à travers des expositions temporaires, des visites guidées, des ateliers famille et de nombreux événements. Un lieu unique où patrimoine et art se rencontrent !

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2026, Le Château d’Aubenas propose des ateliers d’écriture en Ardèche autour de l’exposition Des patates, le samedi 23 mai.

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