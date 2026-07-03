Ateliers d’écriture créative Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Ateliers d’écriture créative

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Activités d’écriture courtes et variées sur le thème de la correspondance. Pas besoin d’expérience en écriture ! Venez juste avec l’envie de jouer avec les mots et de réveiller votre imagination.

Gratuit

Informations et inscriptions sur www.douceurdelivre.fr/inscription-a-un-atelier .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers d’écriture créative Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme