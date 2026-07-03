Ateliers d’écriture créative Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
vendredi 7 août 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Ateliers d’écriture créative
Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Activités d’écriture courtes et variées sur le thème de la correspondance. Pas besoin d’expérience en écriture ! Venez juste avec l’envie de jouer avec les mots et de réveiller votre imagination.
Gratuit
Informations et inscriptions sur www.douceurdelivre.fr/inscription-a-un-atelier .
Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11
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English :
L’événement Ateliers d’écriture créative Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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