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AGENDA · Saint-Lunaire

Ateliers d’écriture créative Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

vendredi 7 août 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre culturel Jean Rochefort
Adresse
Boulevard de la Plage
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Ateliers d’écriture créative

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Activités d’écriture courtes et variées sur le thème de la correspondance. Pas besoin d’expérience en écriture ! Venez juste avec l’envie de jouer avec les mots et de réveiller votre imagination.

Gratuit
Informations et inscriptions sur www.douceurdelivre.fr/inscription-a-un-atelier   .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11 

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English :

L’événement Ateliers d’écriture créative Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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