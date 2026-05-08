Vide-grenier du Marais Rue du Marais Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Vide-grenier du Marais

Rue du Marais Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Réservé aux particuliers (le mètre linéaire pour les participants 4,50 €).

Vente de nourriture interdite.

Restauration sur place.

Animations pendant la journée. .

Rue du Marais Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier du Marais Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme