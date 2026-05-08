Vide-grenier du Marais Rue du Marais Saint-Lunaire
Vide-grenier du Marais Rue du Marais Saint-Lunaire samedi 8 août 2026.
Saint-Lunaire
Vide-grenier du Marais
Rue du Marais Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Réservé aux particuliers (le mètre linéaire pour les participants 4,50 €).
Vente de nourriture interdite.
Restauration sur place.
Animations pendant la journée. .
Rue du Marais Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25
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English :
L’événement Vide-grenier du Marais Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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