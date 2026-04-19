YCSL Tous sur le pont Yacht Club Saint-Lunaire
YCSL Tous sur le pont Yacht Club Saint-Lunaire vendredi 7 août 2026.
Saint-Lunaire
YCSL Tous sur le pont
Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
YCSL Tous sur le pont !
Programme à venir. .
Yacht Club 51 Rue du Yacht-Club Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 04
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English :
L’événement YCSL Tous sur le pont Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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