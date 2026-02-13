Ateliers d’écriture, Médiathèque Castagnéra, Talence

Ateliers d’écriture Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Formée depuis plusieurs années à l’atelier d’écriture, l’auteure bordelaise Nadia Bourgeois vous accompagne dans vos créations littéraires à travers trois rendez-vous :

7 février : Ecrire l’absurde

14 mars : La liberté (Thème du Printemps des poètes 2026 )

30 mai : Ecrire une énigme

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Animé par Nadia Bourgeois