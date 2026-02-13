Ateliers d’écriture, Médiathèque Castagnéra, Talence
Ateliers d’écriture, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 30 mai 2026.
Ateliers d’écriture Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Formée depuis plusieurs années à l’atelier d’écriture, l’auteure bordelaise Nadia Bourgeois vous accompagne dans vos créations littéraires à travers trois rendez-vous :
7 février : Ecrire l’absurde
14 mars : La liberté (Thème du Printemps des poètes 2026 )
30 mai : Ecrire une énigme
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
Animé par Nadia Bourgeois