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Ateliers dessin-gravure Reine[s] ou Roi[s] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

Ateliers dessin-gravure Reine[s] ou Roi[s] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

Ateliers dessin-gravure Reine[s] ou Roi[s] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière

Adresse : 147 Route de Sainte Luce , Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 16:00 – 18:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior, Etudiant – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Dans le cadre de l’exposition REINE[S] OU ROI[S] au PAVILLON maison de quartier Bottière, Sébastien Lemazurier propose des ateliers dessin gravure pour réaliser des reines et des rois dessiné·es sur papier calque, coloré·es ou non, gravé·es et imprimé·es.

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
0663548931


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