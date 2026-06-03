Ateliers dessin-gravure Reine[s] ou Roi[s] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes
Ateliers dessin-gravure Reine[s] ou Roi[s] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes samedi 11 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 16:00 – 18:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior, Etudiant – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Dans le cadre de l’exposition REINE[S] OU ROI[S] au PAVILLON maison de quartier Bottière, Sébastien Lemazurier propose des ateliers dessin gravure pour réaliser des reines et des rois dessiné·es sur papier calque, coloré·es ou non, gravé·es et imprimé·es.
Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
0663548931
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