Ateliers dessin manga Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Chaque année la médiathèque fait écho au festival de bande dessinée Causons Cases à Cousance.

Cette année, elle accueillera le mangaka Eruthoth autour de deux ateliers d’initiation au dessin manga (créneau au choix) le mercredi 3 décembre 10h00-11h30 ou 14h à 15h30.

Inscription sur place, par téléphone ou via le lien https://xoyondo.com/dp/y9hwtdhj9wtw67v .

