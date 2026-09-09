ATELIERS DESSIN MODÈLE VIVANT, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

ATELIERS DESSIN MODÈLE VIVANT 22 septembre 2026 – 23 juin 2027 Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Sur réservation via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Fin : 2027-06-23T18:30:00+02:00 – 2027-06-23T20:30:00+02:00

La pratique du modèle vivant est très ludique et gratifiante car elle permet un vrai lâché prise du trait. Nul besoin d’avoir un niveau particulier pour venir s’y essayer et passer un bon moment.

Ces sessions de dessin sont organisées autour d’une modèle vêtue d’une tenue spécialement sélectionnée pour chaque séance afin de pouvoir appréhender un corps ainsi que le tombé de tissu, et pourquoi pas les ombres et lumières qui en résultent.

Mon rôle est de vous guider dans la séance, répondre à vos questions et vous donner des astuces techniques, le tout dans une ambiance conviviale.

DEMANDER LE CODE PROMOS :

Pour les tarifs réduits -10%, étudiants, chômeurs, famille (plus de 2 personnes)

Pour les cartes « 10 ateliers » -20%

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⚠️ Pour participer à un atelier chez Les Yvette, vous devez être adhérent à l’association : 5€ pour une année scolaire (de septembre 2026 à août 2027), vous pouvez régler l’adhésion via HelloAsso ou directement en boutique le jour de l’atelier.> https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/adhesions/les-yvette-adhesion

Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/ateliers-modele-vivant-et-peinture-acrylique »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/adhesions/les-yvette-adhesion »}]

Rejoignez Margaux tout au long de l’année 2026-2027 dans une ambiance chaleureuse et ludique pour (re)découvrir la pratique du dessin de modèle vivant, tous les niveaux sont les bienvenus.