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Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure Aramits

jeudi 16 juillet 2026 · Aramits

Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure Aramits

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
8 Place du Guirail
Ville
64570 Aramits
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Aramits

Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure

8 Place du Guirail Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

La gravure à La pointe sèche est une technique d’impression ancienne qui permet de reproduire un dessin gravé sur une
plaque encrée. Nous découvrirons les bases de cette technique amusante et imprimerons plusieurs exemplaires de vos gravures, que vous pourrez numéroter et signer avant de les offrir ou de les encadrer !

Dans un cadre familial, nous vous accueillons pour des ateliers créatifs avec pour objectif de passer un bon moment
et d’apprendre en s’amusant! Yanaïita Araguas, membre de l’association L’atelier dans l’ombre , encadre des ateliers
artistiques pour adultes et enfants depuis plus de 15 ans!

Pendant les ateliers, on vous offre une pause gourmande
Un smoothie + une part de cake fait maison par Sandrine   .

8 Place du Guirail Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 56 72 90 

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English : Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure

L’événement Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure Aramits a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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