Informations pratiques

Aramits

Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure

8 Place du Guirail Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

La gravure à La pointe sèche est une technique d’impression ancienne qui permet de reproduire un dessin gravé sur une

plaque encrée. Nous découvrirons les bases de cette technique amusante et imprimerons plusieurs exemplaires de vos gravures, que vous pourrez numéroter et signer avant de les offrir ou de les encadrer !

Dans un cadre familial, nous vous accueillons pour des ateliers créatifs avec pour objectif de passer un bon moment

et d’apprendre en s’amusant! Yanaïita Araguas, membre de l’association L’atelier dans l’ombre , encadre des ateliers

artistiques pour adultes et enfants depuis plus de 15 ans!

Pendant les ateliers, on vous offre une pause gourmande

Un smoothie + une part de cake fait maison par Sandrine .

8 Place du Guirail Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 56 72 90

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English : Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure

L’événement Ateliers d’été Créer et s’amuser Découverte de la Gravure Aramits a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn