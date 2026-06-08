Montpellier

ATELIERS D’ÉTÉ

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-27

Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !

Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !

En juillet

Comédie musicale

Pour adultes dès 16 ans et 12-17 ans

Dates 6 au 11 juillet, de 10h à 17h

Tarif 290€

Encadrement Antoine Miannay et Flore Levyne

Stage immersif autour de la comédie musicale, avec spectacle en fin de stage.

Théâtre & arts plastiques

Dates 13 au 17 juillet, de 10h à 16h20 au 24 juillet, de 10h à 16h

Tarif 160€

Encadrement Taouès Talata (comédienne et plasticienne)

Création d’histoires et activités manuelles.

Théâtre adultes

Dates 18 & 19 juillet, de 14h à 18h

Tarif 70€

Encadrement Taouès Talata

Week-end artistique autour du théâtre

Théâtre 12-16 ans

Pour adolescents de 12 à 16 ans

Dates 27 au 31 juillet, de 14h à 17h

Tarif 130€

Encadrement Hugo Lacouture

Création d’un spectacle, expression scénique

Magie et mentalisme

Pour tous

Dates 27 au 31 juillet, de 18h à 20h

Tarif 95€

Encadrement Hugo Lacouture

Initiation à la magie et au mentalisme.

Stages à la Pirogue de Papier:

Japonais

Tarif 50€

Dates 27 au 31 juillet de 14h à 15h30 de 8 à 15 ans

Encadrement Lila Weller

Découverte des bases de la langue japonaise à travers des jeux et activités ludiques.

Danse K-pop

Tarif 50€

Encadrement Lila Weller

Dates et âges

27 au 31 juillet, de 16h à 17h (7-10 ans)

27 au 31 juillet, de 17h30 à 18h30 (10-15 ans)

Apprentissage de chorégraphies de groupe dans une ambiance bienveillante. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Discover summer workshops at Théâtre Beaux-Arts Tabard!

L’événement ATELIERS D’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER