ATELIERS D’ÉTÉ Montpellier
ATELIERS D’ÉTÉ Montpellier lundi 6 juillet 2026.
Montpellier
ATELIERS D’ÉTÉ
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-27
Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !
Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !
En juillet
Comédie musicale
Pour adultes dès 16 ans et 12-17 ans
Dates 6 au 11 juillet, de 10h à 17h
Tarif 290€
Encadrement Antoine Miannay et Flore Levyne
Stage immersif autour de la comédie musicale, avec spectacle en fin de stage.
Théâtre & arts plastiques
Dates 13 au 17 juillet, de 10h à 16h20 au 24 juillet, de 10h à 16h
Tarif 160€
Encadrement Taouès Talata (comédienne et plasticienne)
Création d’histoires et activités manuelles.
Théâtre adultes
Dates 18 & 19 juillet, de 14h à 18h
Tarif 70€
Encadrement Taouès Talata
Week-end artistique autour du théâtre
Théâtre 12-16 ans
Pour adolescents de 12 à 16 ans
Dates 27 au 31 juillet, de 14h à 17h
Tarif 130€
Encadrement Hugo Lacouture
Création d’un spectacle, expression scénique
Magie et mentalisme
Pour tous
Dates 27 au 31 juillet, de 18h à 20h
Tarif 95€
Encadrement Hugo Lacouture
Initiation à la magie et au mentalisme.
Stages à la Pirogue de Papier:
Japonais
Tarif 50€
Dates 27 au 31 juillet de 14h à 15h30 de 8 à 15 ans
Encadrement Lila Weller
Découverte des bases de la langue japonaise à travers des jeux et activités ludiques.
Danse K-pop
Tarif 50€
Encadrement Lila Weller
Dates et âges
27 au 31 juillet, de 16h à 17h (7-10 ans)
27 au 31 juillet, de 17h30 à 18h30 (10-15 ans)
Apprentissage de chorégraphies de groupe dans une ambiance bienveillante. .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
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English :
Discover summer workshops at Théâtre Beaux-Arts Tabard!
L’événement ATELIERS D’ÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER
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