Ateliers d’éveil TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Ateliers d’éveil

TOUROUVRE 4 Rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0- ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de ans. Gratuit.

Mercredi 15 juillet atelier Jeux d’eau

Mercredi 222 juillet atelier Faîtes du bruit .

TOUROUVRE 4 Rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

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English : Ateliers d’éveil

L’événement Ateliers d’éveil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche