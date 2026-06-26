Ateliers d’éveil TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Ateliers d’éveil TOUROUVRE Tourouvre au Perche mercredi 15 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Ateliers d’éveil
TOUROUVRE 4 Rue du Musée Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0- ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de ans. Gratuit.
Mercredi 15 juillet atelier Jeux d’eau
Mercredi 222 juillet atelier Faîtes du bruit .
TOUROUVRE 4 Rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73
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English : Ateliers d’éveil
L’événement Ateliers d’éveil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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