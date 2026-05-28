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Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest TOUROUVRE Tourouvre au Perche mardi 28 juillet 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : Maison de la Vie Associative

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Tourouvre au Perche

Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest

TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-28

Koul’Art atelier vous propose des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pour enfant de plus de 6 ans/ado/adulte, débutants:
– Des ateliers tout âge.
– Des ateliers parent quinquin, pour les 1 à 5 ans. L’adulte participe et aide son ou ses enfants.
– Des ateliers ados, adulte.
Payant, possibilité paiement chèques, espèces ou CB/Hello Asso.
Informations et tarifs par mail, téléphone et sur Facebook, Instagram, Hello Asso
Réservation jusqu’à 24h avant obligatoire.

28 juillet 10:00-11-00 Atelier parent petit quinquin 0-3 ans écoute un conte et joue des instruments d’ Afrique de l’ouest. 12 euros.
11-12:15 parent quinquin 3-6 ans. Fabrique tes instruments de musique. 18 euros

29 juillet 10:30-11:45 parent quinquin 3-6 ans fabrication d’un masque. 18 euros
14:00-16:30 + 6 ans construis ton arbre à palabres, créé ta poésie + initiation au wolof(une des langues du Sénégal). 20 euros.

30 juillet 10:30-11:45 parent quinquin 3-6ans fabrication d’un animal de la savane objet en tissu lion ou girafe. 18 euros.
14:30-16:30 fabrication d’un petit sac ou pochette en wax( tissu africain). 24 euros.   .

TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52  koulartatelier@gmail.com

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English : Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest

L’événement Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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