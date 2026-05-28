Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest TOUROUVRE Tourouvre au Perche mardi 28 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest
TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Koul’Art atelier vous propose des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pour enfant de plus de 6 ans/ado/adulte, débutants:
– Des ateliers tout âge.
– Des ateliers parent quinquin, pour les 1 à 5 ans. L’adulte participe et aide son ou ses enfants.
– Des ateliers ados, adulte.
Payant, possibilité paiement chèques, espèces ou CB/Hello Asso.
Informations et tarifs par mail, téléphone et sur Facebook, Instagram, Hello Asso
Réservation jusqu’à 24h avant obligatoire.
28 juillet 10:00-11-00 Atelier parent petit quinquin 0-3 ans écoute un conte et joue des instruments d’ Afrique de l’ouest. 12 euros.
11-12:15 parent quinquin 3-6 ans. Fabrique tes instruments de musique. 18 euros
29 juillet 10:30-11:45 parent quinquin 3-6 ans fabrication d’un masque. 18 euros
14:00-16:30 + 6 ans construis ton arbre à palabres, créé ta poésie + initiation au wolof(une des langues du Sénégal). 20 euros.
30 juillet 10:30-11:45 parent quinquin 3-6ans fabrication d’un animal de la savane objet en tissu lion ou girafe. 18 euros.
14:30-16:30 fabrication d’un petit sac ou pochette en wax( tissu africain). 24 euros. .
TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com
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English : Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest
L’événement Atelier Koul’Art Stage découverte Afrique de l’ouest Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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