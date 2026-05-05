Ateliers d’initiation à la mécanique vélo, Maison du vélo Grand Avignon, Avignon

Ateliers d’initiation à la mécanique vélo 5 – 28 mai Maison du vélo Grand Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00

La Maison du Vélo est ravie de vous proposer des sessions de découverte à la mécanique vélo. Que vous soyez un cycliste débutant ou expérimenté, ces ateliers sont l’occasion idéale pour apprendre, en toute convivialité, à entretenir et réparer un vélo que nous mettons à disposition.

Ces ateliers sont gratuits sur inscription.

Découvrez notre planning et rejoignez nous pour des sessions enrichissantes et conviviales !

Si certains termes du planning vous semblent techniques, pas d’inquiétude : ils font partie de l’apprentissage !

Attention : ces séances n’ont pas pour but la réparation de votre propre vélo.

Mardi 05 mai de 16h à 18h : Atelier 1 : Les indispensables

Découvrez comment régler un vélo à votre taille et réparer une crevaison.

Mardi 12 mai de 16h à 18h : Atelier 2 : Etat des lieux du dérailleur

Apprenez à régler un dérailleur et à entretenir la chaîne pour des passages de vitesse fluides.

Mardi 19 mai de 16h à 18h : Atelier 3 : Entretien des freins

Initiez-vous aux réglages des freins pour garantir un freinage optimal en toute situation.

Jeudi 28 mai de 16h à 18h : Atelier 1 : Les indispensable

Découvrez comment régler un vélo à votre taille et réparer une crevaison.

Où : La Maison du Vélo du Grand Avignon, Pôle d’Échange Multimodal

Pour qui : Pour tous dès 18 ans, ou mineur accompagné d’un responsable légal.

Aucun prérequis technique n’est nécessaire.

Plus d’informations sur notre site : velo-grandavignon.fr

Maison du vélo Grand Avignon 5 avenue monclar 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « maisonduvelo@velo-grandavignon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://velo-grandavignon.fr/fr/blog/les-cours-de-reparation »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 76 41 04 27 »}] [{« link »: « https://velo-grandavignon.fr/fr/blog/les-cours-de-reparation »}]

Ne manquez pas cette opportunité de devenir un expert en mécanique vélo ! Que vous souhaitiez apprendre les bases ou approfondir vos connaissances, nos ateliers sont faits pour vous !

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