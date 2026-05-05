Ateliers d’initiation à la mécanique vélo, Maison du vélo Grand Avignon, Avignon
Ateliers d’initiation à la mécanique vélo, Maison du vélo Grand Avignon, Avignon mardi 5 mai 2026.
Ateliers d’initiation à la mécanique vélo 5 – 28 mai Maison du vélo Grand Avignon Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00
La Maison du Vélo est ravie de vous proposer des sessions de découverte à la mécanique vélo. Que vous soyez un cycliste débutant ou expérimenté, ces ateliers sont l’occasion idéale pour apprendre, en toute convivialité, à entretenir et réparer un vélo que nous mettons à disposition.
Ces ateliers sont gratuits sur inscription.
Découvrez notre planning et rejoignez nous pour des sessions enrichissantes et conviviales !
Si certains termes du planning vous semblent techniques, pas d’inquiétude : ils font partie de l’apprentissage !
Attention : ces séances n’ont pas pour but la réparation de votre propre vélo.
- Mardi 05 mai de 16h à 18h : Atelier 1 : Les indispensables
Découvrez comment régler un vélo à votre taille et réparer une crevaison.
- Mardi 12 mai de 16h à 18h : Atelier 2 : Etat des lieux du dérailleur
Apprenez à régler un dérailleur et à entretenir la chaîne pour des passages de vitesse fluides.
- Mardi 19 mai de 16h à 18h : Atelier 3 : Entretien des freins
Initiez-vous aux réglages des freins pour garantir un freinage optimal en toute situation.
- Jeudi 28 mai de 16h à 18h : Atelier 1 : Les indispensable
Découvrez comment régler un vélo à votre taille et réparer une crevaison.
Où : La Maison du Vélo du Grand Avignon, Pôle d’Échange Multimodal
Pour qui : Pour tous dès 18 ans, ou mineur accompagné d’un responsable légal.
Aucun prérequis technique n’est nécessaire.
Plus d’informations sur notre site : velo-grandavignon.fr
Maison du vélo Grand Avignon 5 avenue monclar 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « maisonduvelo@velo-grandavignon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://velo-grandavignon.fr/fr/blog/les-cours-de-reparation »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 76 41 04 27 »}] [{« link »: « https://velo-grandavignon.fr/fr/blog/les-cours-de-reparation »}]
Ne manquez pas cette opportunité de devenir un expert en mécanique vélo ! Que vous souhaitiez apprendre les bases ou approfondir vos connaissances, nos ateliers sont faits pour vous !
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