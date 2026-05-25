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ATELIERS DJ – initiation au mix pour tout public ! La Cocotte Solidaire Nantes

ATELIERS DJ – initiation au mix pour tout public ! La Cocotte Solidaire Nantes

ATELIERS DJ – initiation au mix pour tout public ! La Cocotte Solidaire Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : La Cocotte Solidaire

Adresse : 1 ile de versailles 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 17:00 – 19:00
Gratuit : non Prix libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap 

???? Jeudi 16 juillet de 17h à 19h La Cocotte Solidaire???? sur l’île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711686-m-atelier-dj-initiation-au-mix DJ clé de la scène tourangelle, désormais installée à Nantes, Nawme est musicienne et professeure de musique diplômée – DEM de jazz à Jazz à Tours – elle a construit sa carrière autour de valeurs fortes et d’un travail acharné et méticuleux.Tant artiste que pédagogue, Manon Ballue aka Nawme a à cœur de partager son univers et son savoir faire auprès de personnes désireuses d’apprendre et d’obtenir les clés pour se professionnaliser dans le monde de la musique.Possibilité de déjeuner avant l’atelier, sur réservation ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

La Cocotte Solidaire Nantes 44000


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