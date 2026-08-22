ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Soirée Jeux de Société Salle du RMA (ancienne cantine) Saint-Jean-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Thouars

ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Soirée Jeux de Société

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23 23:00:00

Date(s) :

2026-10-23

L’atelier du Fil de la Création propose une soirée jeux de société, le vendredi de 20h à 23h, salle du RMA à Saint-Jean-de-Thouars. Sans inscription, jeux sur place ou apportez les vôtres. Verre de l’amitié. Entrée gratuite. Enfants accompagnés.

L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée jeux de société.

Les activités se déroulent le vendredi soir, de 20h à 23h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars.

Inutile de vous inscrire à l’avance ! Des jeux sont proposés sur place, mais n’hésitez pas à faire connaître les vôtres. Un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Entrée gratuite. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 10 59 39

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English : ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Soirée Jeux de Société

The Fil de la Création workshop is hosting a board game night on Friday from 8:00 p.m. to 11:00 p.m. at the RMA hall in Saint-Jean-de-Thouars. No registration required; games are available on-site, or feel free to bring your own. A drink to toast friendship. Free admission. Children must be accompanied by an adult.

L’événement ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Soirée Jeux de Société Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais