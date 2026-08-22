ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël Salle du RMA (ancienne cantine) Saint-Jean-de-Thouars
vendredi 4 décembre 2026 · Salle du RMA (ancienne cantine) · Saint-Jean-de-Thouars
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Thouars
ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël
Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée Décoration de Noël
L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars.
L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée Décoration de Noël
L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars. .
Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 10 59 39
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English : ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël
The Fil de la Création workshop invites you to a Christmas Decorating Evening
The event takes place on Friday evenings, starting at 8:00 p.m., in the RMA hall (former cafeteria) on Rue du Tour Girault in Saint-Jean-de-Thouars.
L’événement ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais
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