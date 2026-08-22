ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël Salle du RMA (ancienne cantine) Saint-Jean-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Thouars

ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée Décoration de Noël

L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars.

L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée Décoration de Noël

L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars. .

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 10 59 39

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English : ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël

The Fil de la Création workshop invites you to a Christmas Decorating Evening

The event takes place on Friday evenings, starting at 8:00 p.m., in the RMA hall (former cafeteria) on Rue du Tour Girault in Saint-Jean-de-Thouars.

L’événement ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Décoration de Noël Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais